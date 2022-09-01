Карлос Сайнс: «Никто не поздравляет «Феррари» после верных решений стратегов. Их было много в этом году»

отметил предвзятость критиков к стратегам «Феррари».

Пилот Скудерии также сообщил, что не видит в действиях команды общей склонности к чрезмерно робким или агрессивным решениям.

«Сложно обобщить и сказать, что мы должны были действовать смелее или осторожнее. Можно перебрать гонки и проанализировать их по отдельности. Я вполне уверен, что в каждом случае выводы будут свои. Может, тут мы могли сработать чуть храбрее, здесь – немного аккуратнее. На мой взгляд, важно постоянно прибавлять, постоянно находить способы для принятия нужных решений в нужное время.

В этом году мы много раз делали верный выбор, и никто не говорил: «О, вы поступили правильно», никто нас не поздравлял. С другой стороны, когда случились два или три плохих решения, назовем их так, поднялась волна критики. На мой взгляд, к «Феррари» относятся жестче. Мне казалось, что , «Торо Россо» или после больших ошибок не критиковали так сильно», – высказался Сайнс.

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