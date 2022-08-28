Гельмут Марко о Ферстаппене: «Этот Макс – лучший из всех, что мы когда-либо видели»

Советник подвел итоги Гран-при Бельгии, оставшись очень довольным выступлением .

«Просто невероятное выступление Макса. На первых кругах он действовал очень осторожно, а затем продемонстрировал свою истинную скорость. При этом он мог быть намного быстрее. Так что это просто невероятно!

Этот Макс – лучший из всех, что мы когда-либо видели. Хотя это еще не конечная станция, дальше можно добиться большего. Впереди еще восемь гонок и нам нужно продолжать работать, чтобы выиграть как минимум еще три Гран-при и обезопасить себя», – рассказал Марко.

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