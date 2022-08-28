Серхио Перес: «Надеялся на большее, но сегодня Ферстаппен был на другой планете, с ним ничего нельзя было сделать»

Пилот подвел итоги Гран-при Бельгии, признав, что в гонке не сумел ничего противопоставить .

«Сегодня я правда надеялся на большее, ведь у нас была отличная возможность, но Макс сегодня был как будто на другой планете, он просто летел по трассе, с ним невозможно было что-либо сделать.

Первый отрезок получился особенно слабым из-за сильного износа шин, но для команды это очень сильный результат. Сегодня мы смогли заработать очень много очков, для перспектив команды это здорово.

На первом круге на трассе творился настоящий хаос. Я плохо стартовал и потерял ключевые для себя позиции, но сумел отыграться к пятому повороту», – рассказал Перес.

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