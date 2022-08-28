Ферстаппен стал первым гонщиком с 2007 года, выигравшим два Гран-при Бельгии подряд

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии два раза подряд.
В 2021 году победу пилоту «Ред Булл» обеспечило лучшее время в квалификации, поскольку «гонка» состояла из одного круга за машиной безопасности.
Ни одному гонщику после 2007 года не удавалось дважды кряду выиграть этап в Спа. В последний раз это сделал Кими Райкконен в 2005-м и 2007-м (в 2006 году гонка не проводилась).
После этого лучшими в Спа становились Фелипе Масса, Райкконен (снова), Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Дженсон Баттон, Даниэль Риккардо, Нико Росберг и Шарль Леклер.
Ферстаппен одержал 3-ю победу подряд и 9-ю в 2022 году
Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram