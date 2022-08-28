Ферстаппен стал первым гонщиком с 2007 года, выигравшим два Гран-при Бельгии подряд

выиграл Гран-при Бельгии два раза подряд.

В 2021 году победу пилоту обеспечило лучшее время в квалификации, поскольку «гонка» состояла из одного круга за машиной безопасности.

Ни одному гонщику после 2007 года не удавалось дважды кряду выиграть этап в Спа. В последний раз это сделал в 2005-м и 2007-м (в 2006 году гонка не проводилась).

После этого лучшими в Спа становились Фелипе Масса, Райкконен (снова), , , Дженсон Баттон, Даниэль Риккардо, Нико Росберг и Шарль Леклер.

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