Ферстаппен отыграл одну позицию на решетке благодаря замене мотора Цуноды

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поднялся с 15-й на 14-ю позицию на стартовой решетке Гран-при Бельгии.

Сестринская команда «Альфа Таури» решила установить новую силовую установку на болиде Юки Цуноды. Замена произведена в условиях закрытого парка, поэтому Цунода стартует с пит-лейн. Изначально Юки должен был начать заезд 13-м.

Также по одной позиции отыграли Шарль Леклер из «Феррари» и еще пять пилотов.

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