Ферстаппен отыграл одну позицию на решетке благодаря замене мотора Цуноды

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поднялся с 15-й на 14-ю позицию на стартовой решетке Гран-при Бельгии.
Сестринская команда «Альфа Таури» решила установить новую силовую установку на болиде Юки Цуноды. Замена произведена в условиях закрытого парка, поэтому Цунода стартует с пит-лейн. Изначально Юки должен был начать заезд 13-м.
Также по одной позиции отыграли Шарль Леклер из «Феррари» и еще пять пилотов.
Гран-при Бельгии-2022. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й
«Ред Булл» теперь рвет на любых участках трассы, а «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»
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