Ферстаппен отыграл одну позицию на решетке благодаря замене мотора Цуноды

Гонщик «Ред Булл» поднялся с 15-й на 14-ю позицию на стартовой решетке Гран-при Бельгии.

Сестринская команда решила установить новую силовую установку на болиде . Замена произведена в условиях закрытого парка, поэтому Цунода стартует с пит-лейн. Изначально Юки должен был начать заезд 13-м.

Также по одной позиции отыграли из «Феррари» и еще пять пилотов.

Гран-при Бельгии-2022. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

«Ред Булл» теперь рвет на любых участках трассы, а «Феррари» проиграла гонку за лучшую машину «Ф-1»

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