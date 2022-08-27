Кристиан Хорнер: «Весь уик-энд Ферстаппен просто в огне – жаль, что бороться он мог максимум за 15-е место»

Руководитель подвел итоги квалификации к , поделившись мнением о выступлении команды.

«Невероятно. То есть у Макса был такой темп, что ему даже не понадобилось выезжать на вторую попытку и он смог поберечь двигатель. Феноменальное выступление – в том числе во втором сегменте, где на уже изношенных шинах ему удалось показать великолепное время. Макс весь уик-энд проводит просто в огне – очень жаль, что бороться он мог максимум за 15-е место. Ну, хотя бы не за последнее.

Безусловно, в любом случае главный день будет завтра. Старт в середине пелотона всегда сопряжен с риском. Но завтра нас должна ждать блестящая гонка – Максу и Шарлю предстоит прорываться через пелотон, а Чеко занимает превосходную позицию, чтобы побороться с Карлосом впереди. Завтра будет много борьбы», – рассказал Хорнер.

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