Кристиан Хорнер о штрафе Ферстаппена за замену двигателя: «Спа» – хорошая трасса, подходящая для обгонов»

Руководитель объяснил решение команды установить новый двигатель на болид и получить штраф именно на .

«Мы посчитали, что добраться до финиша сезона с текущим пулом двигателей будет очень сложно. При этом можно посмотреть на то, на каких трассах будут проходить ближайшие гонки.

Брать штраф в Зандворте точно не хочется. В Монце обгонять на самом деле сложнее, чем вам может показаться. В Сингапуре вы тоже точно не захотите брать штраф, в Японии обгонять очень непросто. То есть у нас просто начинают заканчиваться варианты.

«Спа» – хорошая трасса, подходящая для обгонов. И нам кажется, что мы должны быть здесь достаточно быстры. Поэтому мы и решили использовать эту возможность именно здесь. Трассы в Спа и Бахрейне – пожалуй, самые простые в календаре «Ф-1» с точки зрения совершения обгонов. Вот почему так много людей (уже шесть пилотов подтвердили моторные штрафы) выбрали именно эту трассу, чтобы получить штрафы и добавить новые моторы в пулл на остаток сезона», – рассказал Хорнер.

Олдскульную трассу «Ф-1» сделали еще суровее: больше гравия вместо асфальта, барьеры – дальше. Потратили 24 млн евро, чтобы не потерять Гран-при

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