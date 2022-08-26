Джордж Расселл: «Сегодня у меня были большое проблемы с прогревом шин»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , отметив, что в первый день уик-энда главной проблемой команды была работа с шинами.

«Думаю, сегодня у нас была та же проблема, которая довольно часто возникает в нынешнем сезоне – проблема заключалась в прогреве шин. Сегодня у меня были с этим большие проблемы, причем на шинах всех типов. Так что да, в таких условиях нам определенно нужно поработать над решением данной проблемы.

При этом мы понимаем, что сумев попасть в оптимальное температурное окно сможем значительно улучшить свое время на круге. Так что мы смотрим на ситуацию с осторожным оптимизмом. Но да, сейчас отставание от Макса Ферстаппена и «Феррари» весьма велико.

Не думаю, что у нас есть какие-либо гарантии того, что команда сможет найти такой же темп, как в последней гонке. Но мы будем упорно работать, чтобы найти решение. При этом завтра будет совсем другой день, сессии будут проходить в совсем других условиях. Так что посмотрим», – рассказал Расселл.

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