Льюис Хэмилтон: «Мы просто не слишком быстры – я не знаю, почему»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , признав, что на данный момент команде не хватает скорости на фоне лидеров.

«Мы просто не слишком быстры. Я не знаю, почему. Мы выезжаем на трассу и стараемся показать свой максимум. Возможно, что проблема в шинах, или в их температуре, или в настройках антикрыла. Причин может быть множество.

При этом по ощущениям я бы не назвал работу болида катастрофой, просто мы оказались довольно далеко (от лидеров). Однако мы довольно часто видим такую картину в пятницу, после чего в субботу ситуация начинает меняться к лучшему. Надеюсь, так будет и в этот раз.

Нужно просто хорошо поработать сегодня вечером, проанализировать все данные, а затем постараться понять, что мы можем сделать с машиной. Сейчас ощущения сильно отличаются от того, что было в последней квалификации. С другой стороны, в сравнении с тем, что было в предыдущую пятницу и в субботу утром все довольно похоже. Это позволяет надеяться, что мы сможем перевернуть ситуацию», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон вернулся из Африки «другим человеком». Назвал ее «родиной-матерью», танцевал с племенами в форме плантатора и возился с животными

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