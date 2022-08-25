«Решительно выступаю за уик-энд с одной практикой». Доменикали о формате Гран-при

Руководитель «Формулы-1» высказался за сокращение числа практик по ходу уик-энда.

«Считаю, с точки зрения болельщика очень важно, чтобы на трассе каждый день за что-то боролись. Свободные практики весьма интересны для инженеров и пилотов. Но это все-таки спорт, нужно соревноваться.

Календарь ограничивает возможности проводить тренировки вне гоночного уик-энда. Так что я буду очень решительно выступать за одну практику в пятницу утром. После нее гонщики будут в каждой сессии что-то завоевывать. Если на треке происходят события, люди вовлекаются. Таково мое мнение в предстоящих обсуждениях. Воскресная гонка должна оставаться главной, но каждый раз должно что-то разыгрываться – очки, призы», – отметил Доменикали.

Стефано поддерживает инициативу MotoGP – в мотогонках также пошли на изменение формата уик-энда и ввели спринты, как в «Ф-1»:

«Я бы сказал, здорово, что MotoGP принимает другой взгляд на уик-энд. Когда что-то меняешь – помню, как это происходило в прошлом году [в «Ф-1»] – кто-то выступает за, кто-то против. Я называю это обычной дискуссией».

В «Ф-1» рассчитывают на то, что спринтов в 2023 году будет шесть. Ранее ФИА не поддержала такую идею, однако решение может быть изменено, если новое предложение наберет 28 из 30 голосов, распределенных между «Ф-1», Федерацией и командами.

«Есть причины, почему мы продвигаем проведение шести [спринт-]гонок в следующем сезоне. Мы работаем вместе с ФИА над деталями. Также мы готовы что-то поменять в формате. На следующем заседании Комиссии «Ф-1» мы хотим обсудить, скажем так, некоторые поправки в действующий формат спринтов. Посмотрим, сможем ли мы улучшить его, появятся ли какие-то другие идеи.

Как я уже говорил, мне бы хотелось, чтобы в каждой сессии кроме, может быть, первой, на трассе за что-то соревновались. Я готов обсудить вопрос с гонщиками, командами и, конечно, ФИА», – сообщил Доменикали.

MotoGP проведет спринты на каждом Гран-при 2023 года

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