«Ауди» договорилась о покупке «Заубера», объявление ожидается на Гран-при Бельгии (Autosport)

«Ауди» близка к официальному объявлению о своих планах в «Формуле-1».

Как утверждает Autosport, это может произойти уже на , который состоится в ближайшие выходные (26-28 августа).

Издание сообщает, что «Ауди» достигла договоренности о покупке «Заубера» (выступает в «Ф-1» как «Альфа Ромео»). Как утверждалось ранее, «Ауди» приобретет 75 процентов акций команды за 450 миллионов долларов. До этого «Ауди» общалась с , а отверг предложение .

«Заубер» будет развиваться как заводская команда, подобно тому, как функционировал в 2006-2009 годах. Нынешний исполнительный директор «Ауди» Маркус Дуйсманн был главой разработки «БМВ-Заубера» и хорошо понимает, как работает швейцарский коллектив.

Планируется, что шасси будут по-прежнему создавать на нынешней базе «Заубера» в Хинвилле, а силовые установки – в центре «Ауди» в Нойбурге. Немецкая компания создаст специальную фирму для деятельности в «Ф-1» (как и ), управляющим директором которой предположительно станет Адам Бейкер – специалист с опытом работы в «БМВ» и .

Объявление о союзе между «Порше» и «Ред Булл» ожидается позже.

Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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