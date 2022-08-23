Тимо Глок: «После потери Мазепина финансы «Хааса» под вопросом – для будущего Шумахера это может стать решающим фактором»

Бывший гонщик «Формулы-1» рассказал, как история продолжает влиять на .

Глок поделился рассуждениями о том, продлит ли «Хаас» контракт с Миком, истекающий в конце 2022 года.

«Вопрос в том, далеко ли он зашел, контактируя с разными командами. Также важно, насколько «Хаас» заинтересован в продлении соглашения – либо же команда хочет получить гонщика, который приносит деньги. Мик рискует оказаться в трудной ситуации.

После потери крупного спонсора в лице Никиты Мазепина финансовое положение «Хааса» под вопросом, и, разумеется, этот фактор может стать решающим для будущего Мика. Поэтому тяжело сказать, насколько реалистичен контракт с «Хаасом», – заявил Глок.

Тимо высказался о вариантах Мика – в частности, прокомментировал тот факт, что Шумахер подписался в соцсетях на исполнительного директора Лорана Росси:

«Я бы не стал придавать этому слишком большое значение.

Все зависит от того, затянутся ли переговоры – это касается и «Хааса», и Мика. Если он общается с другой командой и достиг договоренности, новости появятся очень скоро. Все хотят как можно быстрее прояснить ситуацию, чтобы готовиться к следующему сезону.

Я считаю, у Мика появится шанс, чтобы и дальше доказывать свой талант. В последние несколько уик-эндов он проводил очень хорошие гонки, видно развитие. Поэтому я убежден, что мы увидим Мика в «Формуле-1». Где именно – подождем и посмотрим, мне самому интересно».

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