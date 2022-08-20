Найджел Мэнселл: «Сегодня болиды «Ф-1» можно водить одним пальцем, гонщик не должен быть таким зверем, какими были мы»

Чемпион мира 1992 года сравнил сегодняшнюю «Формулу-1» с гонками в его время.

Мэнселл выделил отличия в физической подготовке:

«Сегодня гонщик не должен быть таким зверем, какими были мы. Пилоты не потеют: самая значимая вещь, которую придумали в «Ф-1», это усилитель руля. Нам были нужны очень сильные руки, чтобы ловить болид в поворотах. Если тебе не хватит сил, чтобы удержать машину, ты вылетишь с трассы или попадешь в аварию. Теперь можно пилотировать одним пальцем. Это позволило пробиться пилотам, которые не обладают грубой физической силой.

В наше время она была необходима. После гонок ты был полностью измотан с физической точки зрения, не мог пилотировать, не мог дышать – особенно на болидах с граунд-эффектом.

Сейчас есть 30 или 50 инженеров, которые указывают гонщику, как управлять балансом машины. У нас был один инженер, дизайнер и главный аналитик, но мы все делали сами. «Ф-1» изменилась до невозможности – потрясающе наблюдать за тем, куда пришел наш спорт».

Также Мэнселл поделился мнением о улучшении безопасности:

«Часто говорят о погибших пилотах, но также многие получали травмы: ломали ноги, руки, спины. Сегодня гонщики выглядят супергероями. Они могут попасть в самый чудовищный инцидент и самостоятельно покинуть трассу. Это поразительно.

Порой старые пилоты вздрагивают: «О, это ужасная авария», а гонщик просто выпрыгивает из кокпита и отправляется в боксы в полном порядке. Фантастика».

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