Ландо Норрис: «Хочу погоняться в ралли в будущем»

Пилот сообщил о желании погоняться в раллийной машине.

«Я хочу погоняться в ралли в будущем. У нашей новой коллекции с [компанией Ландо] Quadrant немного внедорожная атмосфера, поэтому мы сняли ролик, где были вставки с ралли. Тогда я впервые осознал, насколько безумны эти люди, и мне очень захотелось попробовать.

Можно сначала проехать там, где нет деревьев. Хочется провести заезд в конце года – в безопасном месте, с барьерами. Всегда здорово заниматься не только «Формулой-1». Многие пилоты «Формулы-1» любят гоняться на картах, потому что могут снова почувствовать какие-то вещи. То же самое относится к ралли – просто хочется попробовать что-то новое», – заявил британец.

Коллеги Норриса по «Ф-1» гонялись в ралли: участвовал в Ралли Арктики, а выступал в чемпионате мира по ралли. Ландо также не исключил, что посоревнуется в серьезных заездах:

«Может, когда-нибудь. Сначала нужно попробовать. Раллийные гонки выглядят потрясающе. Это похоже на то, чем я хотел в какой-то момент заняться».

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