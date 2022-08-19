Йос Ферстаппен о дебюте в WRC: «Макс считает, что я спятил»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, как Макс относится к его увлечению ралли.

Йос выступает на Ралли Ипра в Бельгии. Этап является для него дебютным в чемпионате мира по ралли (WRC).

«Он считает, что я спятил, – сообщил Йос о реакции сына. – Но он все понимает, ему это нравится. Мы каждый день созваниваемся. Если мне весело, то и ему это нравится».

Ферстаппен-старший считает, что пилот сумел бы добиться успеха в ралли:

«Если у тебя есть чувство болида, неважно, что ты пилотируешь. Мы проводили тестовый день [на машине Rally2], и он (Макс) оказался очень быстрым. У меня не было шансов».

Йос также сообщил, чего ждет от дебюта в WRC:

«Финишировать – вот главная цель. Гонка длинная, но с физической точки зрения проблем возникнуть не должно. Нужно сохранять спокойствие, так как впереди много спецучастков».

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