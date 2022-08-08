Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году пройдет 18 ноября – за неделю до финала сезона на Гран-при Абу-Даби (Autosport)

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса определились с датой проведения гонки в 2023 году.

В следующем сезоне Гран-при Лас-Вегаса должен вернуться в календарь «Ф-1» впервые с 1982 года. В проектных документах организаторов сообщается, что в 2023 году гонку планируется провести 18 ноября – за неделю до Дня Благодарения. Контракт на проведение гонки рассчитан до конца 2027 года.

Таким образом, Гран-при Лас-Вегаса должен стать предпоследним этапом сезона-2023 – и пройти за неделю до -Даби. По условиям соглашения, Гран-при Лас-Вегаса должен сохранять за собой данный временной слот на протяжении всего срока действия текущего контракта.

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