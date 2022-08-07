Тото Вольфф: «Сможем сказать, что добились успеха, если «Мерседес» догонит конкурентов в этом сезоне»

Исполнительный директор рассказал, что трудная первая половина сезона не сказалась на настрое команды.

После многих лет доминирования в сезоне-2022 «Мерседесу» пока не удалось выиграть ни одной гонки.

«В своей жизни я переживал и гораздо более тяжелые времена – и они никак не были связаны с «Формулой-1». И в нынешней ситуации мне на самом деле даже вполне комфортно. Мне нравится то, что по состоянию на данный момент мы ошиблись и многое сделали неправильно. Это (преодоление трудностей) наоборот заложит фундамент для будущих успехов.

Мы восемь раз подряд выиграли Кубок конструкторов. Насколько я знаю, никому другому такое не удавалось, ни в одном виде спорта. Сейчас же мы приняли неправильные решения и ошиблись.

При этом мы остаемся все той же группой людей – с теми же амбициями, сильными сторонами, командными и финансовыми ресурсами. Возможно, нам действительно нужно изменить пару вещей в некоторых областях – и это тоже сказывается на психологическом настрое команды, – но я считаю, что у нас есть все необходимое, чтобы вновь добиться успеха.

Не думаю, что с нынешней концепцией болиды мы чудесным образом можем вдруг стать быстрее всех на секунду в этом сезоне. Но мы сможем сказать, что добились успеха, если сумеем догнать конкурентов», – рассказал Вольфф.

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