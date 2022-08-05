Фестиваль скорости, музыки и драйва GARAGE FEST Игора Драйв пройдет 6-7 августа

6 и 7 августа на автодроме «Игора Драйв» впервые пройдет GARAGE FEST Игора Драйв – фестиваль скорости, музыки и драйва.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа — гонка на выносливость с именитыми пилотами страны, включая Даниила Квята – пилота команды G-Drive Racing, мотокросс с участием спортсменов мирового уровня, выступления известных артистов, среди хедлайнеров – Звери и L’One, тематическая выставка Автокультура и многое другое.

В рамках фестиваля пройдет гонка VTB REC Igora Drive 4h – уникальная 4-часовая автогонка на выносливость. На этап в Санкт-Петербурге заявлено более 20 пилотов и пилотесс в четырех классах: Спортпрототип CN, Спортпрототип CN 1.6, GT Pro и GT.

Команды-участники 4-часовой гонки на выносливость VTB REC IGORA DRIVE 4h заправляются высокооктановым бензином G-Drive-100, который при регулярном использовании обеспечивает профессиональную защиту двигателя, увеличивая его мощность и динамику разгона. Обращаем ваше внимание, что организаторы VTB REC Igora Drive 4h объявили о возможности совершить прогулку по пит-лейн. Увидеть машины с близкого расстояния и заглянуть в закулисье можно будет 6 августа с 14:40 до 15:40.

У главной трибуны будет расположена зона G-Drive, где гости фестиваля смогут отдохнуть, перекусить и поучаствовать в интерактивных активациях: снять видео для социальных сетей с помощью «роборуки», бросить себе вызов и попробовать побить на автосимуляторах рекорд знаменитых гонщиков – Даниила Квята и Романа Русинова. Сами гонщики посетят зону G-Drive для автограф-сессии, как и Анастасия Нифонтова – двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам на мотоцикле.

Расписание мероприятий:

6 августа

14:00 – 14:30 – Зона G-Drive. Со своими подписчиками встречается попяулярный автоблогер Илья Стрекаловский.

15:00 – 16:00 – Зона G-Drive. Автограф-сессия с участием членов команды G-Drive Racing Даниила Квята, самого успешного пилота «Формулы-1» из России, и чемпиона мира по гонкам на выносливость Романа Русинова, а также двукратной чемпионки мира по ралли-рейдам на мотоцикле Анастасии Нифонтовой.

7 августа с 13:00 до 17:00 будет проходить сама гонка.

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв – это микс спорта, музыки и отличного настроения в кругу семьи и друзей. Организаторы предусмотрели насыщенную развлекательную программу для гостей любого возраста, так что смело можно прийти на фестиваль всей семьей.

Топливный бренд G-Drive – официальный партнер GARAGE FEST Игора Драйв.