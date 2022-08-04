WRC. Организаторы Ралли Финляндии недовольны допуском россиян к гонке

Организаторы Ралли Финляндии остались недовольны участием в соревновании спортсменов из России.

Генеральным спонсором этапа WRC в Финляндии стала компания Secto Automotive – по заявлениям организаторов, без ее финансовой поддержки проведение гонки было бы невозможно.

При этом исполнительный директор Secto Automotive Матиас Хенкола сделал официальное заявление, в котором выразил мнение, согласно которому российские гонщики не должны допускаться до участия в соревнованиях.

На Ралли Финляндии выступают три гонщика из России – Николай Грязин и его штурман Константин Александров участвуют в зачете WRC2, а Виталий Антонов соревнуется в категории RC5. Все они выступают в нейтральном статусе.

Все трое перед началом сезона подписали обязательную официальную бумагу от ФИА с согласием не использования национальной символики в соревнованиях и множеством других ограничений.

Подпись официального документа ФИА дает гонщикам допуск к соревнованиям вне зависимости от их национальности и также не позволяет организаторам не допустить к участию в этапе спортсменов по национальному признаку.

Директор AKK-Motorsports – автомобильной спортивной федерации Финляндии, – Рику Биттер заявил, что они, как организаторы, поддерживают позицию титульного спонсора Ралли Финляндии, но ничего не могут сделать и вынуждены допустить российских гонщиков по этапа WRC.

«Мы должны следовать правилам Международной автомобильной федерации ( ). Они выступают в нейтральном статусе, не используя государственную символику – без флагов, без исполнения гимнов на подиуме. Но это отвратительная ситуация. Если бы речь шла о национальном соревновании, мы бы действовали совсем иначе», – заявил Биттер.

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