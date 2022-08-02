Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц: «Для меня, как планировщика, Гран-при Венгрии вышел намного интереснее стандартных гонок с одним пит-стопом»

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц рассказала о том, как команда действовала на Гран-при Венгрии:

«Изначально, с учетом стартовых позиций (10-й и 11-й), мы хотели использовать классический вариант стратегии и стартовать на «харде». Тем самым мы хотели отыгрывать позиции, как можно дольше оставаясь на трассе, ведь обгонять на «Хунгароринге» очень непросто.

Таков был изначальный план. Но перед гонкой мы также обсудили, как должны действовать, если на трассе станет сыро и холодно. И на случай таких условий в качестве альтернативы мы рассматривали вариант старта на «софте». Ведь в таких условиях мягкие шины просто будут работать лучше.

На круге по пути на стартовую решетку оба наших пилота очень ясно дали понять, что сцепление с трассой у машины в таких условиях почти нулевое – притом, что в тот момент они ехали на «софте». После чего мы сразу обсудили все с инженерами и пришли к заключению, что выбор в пользу «харда» – это не лучшая идея.

Мы довольно продолжительное время обсуждали вариант перехода на «софт». В том числе с . К тому же в воздухе висело ощущение грядущего дождя, так что выбор в пользу «софта» в таких условиях был оптимальным. Хотя при таком варианте были и поводы для беспокойства – сомнения относительно того, какого прогресса мы в этом случае сможем достичь в стартовой фазе гонки. Но в итоге стратегия отлично сработала для обоих пилотов.

По ходу Гран-при недостаточно просто следить за данными и изучать их. Мы здорово работаем именно как команда. По ходу гоночного уик-энда очень помогает порой узнать мнение других людей, ведь дело не только в цифрах и данных. Пилоты тоже очень многое чувствуют за рулем болида. И мы также стараемся учитывать их мнение – на равных с данными от стратегов и инженеров.

Мы вместе обсуждаем всю имеющуюся информацию, но конечный выбор делает стратег. Так что да, окончательное решение принимаем именно мы, но действовать мы стараемся как единая команда и учитывая максимально доступное количество данных».

Также Шмитц отметила, что как специалисту по стратегии ей понравился , учитывая то, что события в гонке развивались далеко не по стандартному сценарию:

«Да, для меня как планировщика гонка получилась очень интересной и волнительной, потому что у тебя есть возможность попробовать многие классические приемы. Нужно постараться все рассчитать, чтобы ход с «андеркатом» сработал. Это намного интереснее, чем стандартные гонки с одним пит-стопом.

«Феррари» же оказалась в сложной ситуации, потому что они стартовали на «медиуме», и в итоге использовали два комплекта «медиума» подряд. В итоге на последнем отрезке перед ними стоял выбор между «хардом» и «софтом». Их ситуация была сложнее. У нас же, после старта на «софте», оставалось еще два комплекта «медиума». В итоге оказалось, что именно «медиум» лучше всего работал по ходу гонки».

Эта брюнетка – автор победных стратегий Ферстаппена. Она рулит планами на пит-стопы «Ред Булл» и вынуждает «Феррари» ошибаться

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