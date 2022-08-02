Макс Ферстаппен о скорости «Мерседеса»: «Это хорошо, ведь они смогут отбирать очки у «Феррари»

Пилот рассказал, что не обеспокоен возвращением в число постоянных претендентов на победы.

На Гран-при Венгрии гонщикам «Мерседеса» удалось продемонстрировать хороший темп и вдвоем попасть на подиум. По словам Ферстаппена, он даже рад повышению конкуренции:

«Нет, я не обеспокоен из-за скорости «Мерседеса». Даже хорошо, что они вновь конкурентоспособны, ведь так они смогут отбирать очки у . Так что на самом деле я даже рад, что они стали хорошо выступать».

Ферстаппен добавил, что преимущество в общем зачете, увеличившееся до 80 очков, никак не скажется на его подходе к гонкам:

«Нет, для нас это на самом деле ничего не значит. Как команда мы хотим выиграть как можно больше гонок, так что мы будем предельно мотивированы и после летнего перерыва в чемпионате».

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