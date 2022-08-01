Ферстаппен и Хэмилтон повторили рекорд «Ф-1» по совместным попаданиям в топ-2

Макс Ферстаппен и завершили Гран-при Венгрии на первых двух позициях.

Соперники по сезону-2021 в 31-й раз вместе попали в топ-2. При этом в 11 случаях первым оказывался пилот , 20 раз – гонщик .

Макс и Льюис повторили рекорд «Формулы-1», принадлежащий Хэмилтону и его экс-напарнику Нико Росбергу. Третий показатель в истории на счету пары Хэмилтон – (26 раз), далее следуют с Рубенсом Баррикелло (25), Ален Прост с Айртоном Сенной (23) и Хэмилтон с Валттери Боттасом (23).

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