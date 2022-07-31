Кристиан Хорнер: «Сегодня Ферстаппен был просто в огне, даже с этим разворотом»

Руководитель подвел итоги Гран-при Венгрии, отметив, что остался доволен выступлением команды.

«У нас была небольшая проблема со сцеплением, система работала не совсем так, как должна была. Однако затем эта проблема, судя по всему, решилась сама собой и Макс смог на максимуме атаковать соперников, находившихся впереди него. Сегодня Макс был просто в огне, даже с этим разворотом.

На самом деле Макс этим разворотом просто пытался получше прогреть шины (смеется). Но вообще Макс отлично понимал, как использовать «медиум» в борьбе с Леклером, который ехал на «харде».

Вообще сегодня у нашей машины был отличный темп. Думаю, тоже мог бы побороться за место на подиуме, если бы не включившийся режим виртуального автомобиля безопасности. Так что у нас есть повод говорить об отличном командном выступлении сегодня.

Как бы то ни было, сейчас нам всем нужно будет как следует отдохнуть. Ведь сразу после летнего перерыва в чемпионате нас ждут три Гран-при подряд», – рассказал Хорнер.

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