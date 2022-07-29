Серхио Перес: «Четыре ближайших Гран-при сыграют ключевую роль в борьбе за чемпионат»

Пилот рассказал, что пока не собирается отказываться от борьбы за чемпионский титул.

В преддверии Гран-при Венгрии Перес занимает третье место в общем зачете, отставая от лидирующего Макса Ферстаппена на 70 очков.

«Впереди по-прежнему длинный сезон. Во Франции я провел не самую лучшую гонку, но все равно заработал хорошие очки. Что меня убивает в последнее время – так это случаи сходов с дистанции. В борьбе за чемпионат они очень дорого обходятся.

В этот уик-энд мы опробуем пару вещей – надеюсь, это поможет нам справиться с проблемами. В последних гонках, скажем так, я стал комфортнее чувствовать себя за рулем болида. Думаю, мы должны будем быстро со всем разобраться и вернуть оптимальную форму. Полагаю, четыре ближайших Гран-при сыграют ключевую роль в борьбе за чемпионат», – рассказал Перес.

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