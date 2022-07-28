Марко подтвердил моторные штрафы «Ред Булл» в ближайших гонках

Советник Гельмут Марко рассказал о штрафах, которые получат и за замены силовых установок.

Марко подтвердил, что гонщики не уложатся в лимит по моторам, и замена произойдет в ближайших гонках. Ранее штрафы заработали пилоты «Феррари» и , и наказания, по всей видимости, не станут последними.

«Мы тоже получим штрафы. Просто нужен автодром, где относительно легко обгонять. Если вы посмотрите на ближайшие этапы, то точно найдете трассу, которую мы выбрали», – заявил Марко, подразумевая, вероятно, скоростные Гран-при Бельгии (28 августа) или Италии (11 сентября).

Кроме этого, Гельмут сообщил о предстоящих обновлениях:

«Мы постоянно развиваемся, это в ДНК «Ред Булл». Новинки во второй части сезона будут, пусть и не слишком серьезные».

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