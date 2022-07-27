Кристиан Хорнер о технической директиве: «ФИА не должна решать, насколько конкурентоспособной будет та или иная команда»

Руководитель считает, что ФИА не должна вмешиваться в дела команд по ходу сезона и менять регламент.

В ФИА выпустили техническую директиву, направленную на борьбу с эффектом галопирования болидов. Она должна вступить в силу, начиная с Гран-при Бельгии. Также в ФИА рассматривают возможность внесения поправок к технический регламент, из-за чего многие команды могут быть вынуждены менять конструкцию днища на своих болидах.

Большинство команд выступают против изменения регламента, в то время как наиболее ярыми сторонниками являются команды клиенты .

«В последних 3-4 гонках мы почти не видели никаких проблем с галопированием. Мне кажется, здравый смысл должен все-таки возобладать и никто не станет полностью переписывать правила.

Более того, учитывая потолок бюджетов команд «Ф-1» менять регламент на следующий сезон уже слишком поздно. Я думаю, что у маленьких команд могут возникнуть серьезные проблемы, у них просто нет ресурсов, чтобы отреагировать на эти изменения. Нужно мыслить логически.

И я сильно сомневаюсь, что в данном случае можно вести речь о вопросе безопасности пилотов. В конце концов, команды сами решают, какие настройки использовать на своих машинах. От галопирования можно очень легко избавиться, просто для этого придется пожертвовать скоростью. И ФИА не должна решать, насколько конкурентоспособной будет та или иная команда. В противном случае за последние десять лет мы бы увидели множество изменений моторного регламента. А прикрываться безопасностью очень удобно, потому что в этом случае правило не требует утверждения Всемирного совета ФИА. Да, что-то делать нужно, но преобладать должен здравый смысл. А цифры (перегрузок), о которых мы говорил, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью, где проблема совсем не так велика», – рассказал Хорнер.

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