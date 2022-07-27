Джордж Расселл: «За первый месяц в «Мерседесе» я провел больше маркетинговых мероприятий, чем за три года в «Уильямсе»

Пилот рассказал, что временное выступление за немецкую команду многому его научило.

Расселл в прошлом провел за «Мерседес» одну гонку, заменяя заболевшего ковидом Льюиса Хэмилтона.

«Тот переход стал для меня своего рода жизненным уроком – я понял, что все в жизни относительно. Я помню, как в Венгрии добился лучшего результата за время выступлений в «Уильямсе» (Расселл финишировал восьмым) и расплакался – просто из-за того, через что нам пришлось пройти».

В тот уик-энд, когда британец заменял Хэмилтона, ему удалось квалифицироваться вторым – и Расселл признал, что результат стал разочарованием:

«Конечно. Ведь я знал, что поул был вполне возможен. Это тоже научило меня тому, что все на самом деле относительно, и не важно, на какой позиции ты окажешься, нужно просто каждый раз стремиться заработать максимальное количество очков с учетом имеющихся у тебя возможностей».

Расселл добавил, что наиболее ярким отличием выступлений за «Мерседес» по сравнению с «Уильямсом» является количество маркетинговых мероприятий:

«Должен сказать, что в «Мерседесе» работать тяжелее. Особенно это касается маркетинга. Если говорить о подготовке к гоночному уик-энду и так далее, то разницы никакой, потому что я выкладывался на максимуме в «Уильямсе» и сейчас делаю то же самое в «Мерседесе».

Но «Мерседес» – это огромный бренд с мировым именем и кучей спонсоров, как раз благодаря которым мы и можем выступать в гонках. Без спонсоров мы бы не смогли построить такую машину. И тут нужно не только получать, но и отдавать. Но в целом за первый месяц в «Мерседесе» я провел больше маркетинговых мероприятий, чем за три года в .

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