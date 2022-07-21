Гюнтер Штайнер о Шумахере: «Лучший способ научиться новому и стать лучше – это учиться у лучших»

Руководитель поделился мнением о прогрессе в сезоне-2022.

В начале чемпионата Шумахер был значительно медленнее своего нового напарника , однако в двух последних гонках немец сумел прибавить и дважды финишировал в топ-10, заработав 12 очков.

«Трудностей Мику добавило то, что в прошлом году он был намного сильнее (напарника). А в этом году внезапно оказался намного слабее. Я правда считаю, что такие перемены могут оказать серьезное влияние на гонщика – его пилотаж, настой, отношение к делу и так далее. Ему нужно учиться.

Я всегда говорил, что чем выше ты забираешься – тем разреженней становится воздух, и тем толще должна быть твоя кожа. Возьмем для примера дуэль Мика с Максом Ферстаппеном на «Сильверстоуне». Да, он ее проиграл, но она все равно пошла ему на пользу – ведь в процессе Мик многому научился.

Лучший способ научиться новому и стать лучше – это учиться у лучших. И когда ты борешься с такими соперниками, то быстро всему учишься. Не думаю, что за год в самом хвосте пелотона Мик мог многому научиться и понять, как вообще работает «Формула-1». Многие ребята, которые приходят из «Ф-2», уже неплохо понимают, как работает , но им все равно нужно время. И этот процесс нельзя форсировать. Это как в школе – невозможно выучить четырехлетнюю программу за два дня.

И теперь Мику нужно учиться тому, как управлять более конкурентоспособной машиной, как продолжать бороться за высокие места, бороться за очки. И чем дальше – тем сложнее ему будет. Это вполне логично и это нормально», – рассказал Штайнер.

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