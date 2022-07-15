Кристиан Хорнер: «Мерседес» покажет скорость на Гран-при Франции»

Руководитель уверен, что «Мерседес» будет в отличной форме на Гран-при Франции.

«Ожидаем, что они покажут скорость на «[Поль] Рикар». У них случались вспышки, команда где-то недалеко. Последние две гонки вышли довольно приличными, не было признаков галопирования – похоже, они постепенно возвращаются в игру», – сказал Хорнер.

Кристиан полагает, что «Мерседес» повлияет на борьбу за титулы:

«Я считаю, они станут претендовать на победы. Команда стабильно зарабатывает очки. Не знаю, насколько они отстают в зачетах конструкторов или гонщиков на данный момент, но порой хорошо, когда сражается большее количество машин. А иногда это минус. Но для болельщиков это здорово – шесть болидов, которые борются за победы».

Джолион Палмер: «Лучший шанс «Мерседеса» на победу – Гран-при Франции»

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