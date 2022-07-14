Кристиан Хорнер: «Соблюдение границ трассы станет еще большей проблемой на «Поль-Рикаре»

Руководитель считает, что на предстоящем Гран-при Франции у пилотов будет даже больше проблем с соблюдением границ трассы, чем это было на .

В этом сезоне дирекция гонки заставляет пилотов строго соблюдать границы трека и не выезжать за белые линии. Особенно строго за соблюдением этого правила следить Нильс Виттих, когда работает гоночным директором.

В рамках гоночного уик-энда в Австрии дирекция гонки аннулировала более 40 кругов, и даже в гонке сразу несколько пилотов получили штрафы по 5 секунд за несоблюдение границ трассы.

«Я считаю, что проблема кроется в природе трассы, в ее особенностях. Особенности трассы могут поощрять и естественным образом приглашать пилотов использовать всю ширину трека. И по ходу уик-энда в Австрии очень много пилотов нарушали границы трассы.

И мне кажется, что даже с большим беспокойством в этой связи стоит ожидать . Думаю, что на «Поль-Рикаре» фактор соблюдения границ трассы станет еще более важен, поскольку там, атакуя в поворотах на пределе, можно отыграть даже больше времени. Ну и также очевидно, что там у вас есть просто огромные заасфальтированные зоны безопасности, что буквально приглашает тебя проехаться по границе», – рассказал Хорнер.

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