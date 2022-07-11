Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Штраф Расселлу в инциденте с Пересом был слишком суровым наказанием»

Главный гоночный инженер Эндрю Шовлин не согласился с решением стюардов оштрафовать на Гран-при Австрии.

Расселл был оштрафован на 5 секунд за то, что допустил столкновение с Серхио Пересом. В результате болид вылетел в гравий, получив повреждения, и позже Перес был вынужден сойти с дистанции.

«Нам показалось, что штраф Джорджу в инциденте с был чересчур суровым наказанием. Джордж заехал на поребрик на апексе и оставил сопернику более чем достаточное количество свободного пространства на трассе», – рассказал Шовлин.

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