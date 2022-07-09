«Феррари» использует оригинальный вариант лого в честь его 90-летия

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии 24 часа Спа WEC Шарль Леклер стиль Альфа Ромео Авто

«Феррари» вернулась к оригинальному логотипу на Гран-при Австрии.

Лого впервые использовалось ровно 90 лет назад – 9 июля 1932 года – на «24 часах Спа-Франкоршама». Эмблема появилась на машинах «Альфа Ромео», которые сделали дубль в гонке.

Классический вариант присутствует на болидах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в «Формуле-1», а также на машинах 488 GT на «6 часах Монцы» серии WEC.

Современный логотип отличается от оригинального стилизацией гарцующего жеребца и типографикой инициалов Скудерии «Феррари».

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Фото: сайт «Феррари»

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