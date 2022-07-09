«Феррари» использует оригинальный вариант лого в честь его 90-летия

«Феррари» вернулась к оригинальному логотипу на .

Лого впервые использовалось ровно 90 лет назад – 9 июля 1932 года – на «24 часах Спа-Франкоршама». Эмблема появилась на машинах , которые сделали дубль в гонке.

Классический вариант присутствует на болидах и в «Формуле-1», а также на машинах 488 GT на «6 часах Монцы» серии .

Современный логотип отличается от оригинального стилизацией гарцующего жеребца и типографикой инициалов Скудерии «Феррари».

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Фото: сайт «Феррари»