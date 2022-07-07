Хэмилтон о словах Хорнера: «Не обращаю внимания на заявления этого парня. «Мерседес» выбрал верную стратегию в Сильверстоуне»

Пилот «Мерседеса» ответил на заявления руководителя Кристиана Хорнера.

Хорнер считает, что «Мерседес» «позволил «Феррари» сорваться с крючка», когда поставил Хэмилтону шины «хард» на 33-м круге Гран-при Великобритании.

«Мне в общем-то все равно. Я не обращаю большого внимания на заявления этого парня.

Но, исходя из нашей информации и опыта, покрышки не дотянули бы до конца. Они оказались определенно быстрее в первой части гонки, но на других машинах была большая деградация. Сделали ли мы все идеально? Кто знает. Но я считаю, что мы выбрали верную стратегию.

На «медиуме» никто не проехал такой длинный отрезок, как я. Не знаю, был ли у кого-то подобный отрезок с такой скоростью в конце. Вопрос в том, мог бы я продолжить, а затем провести более короткий отрезок на «софте»? Но это разговоры задним числом», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Кристиан Хорнер: «Удивлен, что Хэмилтон перешел на «хард», а не «софт» – «Мерседес» позволил «Феррари» сорваться с крючка»

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