Кристиан Хорнер: «Поздравляю Сайнса, под дождем он всегда был настоящим демоном»

Руководитель подвел итоги квалификации к , в которой пилоты его команды заняли 2-е и 4-е место.

развернуло, в результате чего Максу пришлось немного сбросить скорость из-за желтых флагов. Думаю, из-за этого он потерял где-то 0,3-0,4 секунды (Ферстаппен уступил Сайнсу 0,072 секунды).

Поздравляю Карлоса, под дождем он всегда был настоящим демоном. Когда он был в нашей молодежной программе, то всегда очень здорово проявлял себя в таких погодных условиях. Так что я поздравляю его. Мы же просто довольны тем, что оказались на первом ряду стартовой решетки с Максом, а Чеко занял место на втором ряду», – рассказал Хорнер.

Сайнс вырвал поул у Ферстаппена в дождевом Сильверстоуне

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