Команды «Формулы-1» рассматривают возможность переноса старта сезона-2023 на более ранний срок. Об этом сообщает редактор итальянской версии издания Motorsport Роберто Кинкеро.

Сезон-2022 завершится на три недели раньше обычного в последние годы срока – закрывающий сезон Гран-при Абу-Даби пройдет 20 ноября. В «Формуле-1» составили календарь именно таким образом, чтобы избежать наложения по времени с проведением Чемпионата мира по футболу в Катаре.

В то же время в 2021 году сезон завершился 12 декабря, предсезонные тесты 2022 года стартовали через 10 недель после этого, а сам сезон на – через 14 недель.

Теперь же, если оставить график привычным, перерыв между сезонами-2022/23 составит сразу 17 недель. И в ряде команд считают такой перерыв слишком большим и предлагают сократить его, передвинув старт сезона на более раннюю дату – и тем самым также снизив плотность расписания по ходу сезона-2023 и сократив количество случаев проведения Гран-при в течение трех недель подряд.

На данный момент существует два предложения о переносе старта сезона – либо на 5 марта, либо на 26 февраля. В случае согласия на перенос со стороны промоутеров Гран-при, единственной проблемой будет считаться ситуация с проведением предсезонных тестов. Которые традиционно проводятся в Барселоне. Однако в начале или середине февраля погодные условия в Испании вряд ли будут для этого подходящими.

При этом также существует вариант переноса предсезонных тестов целиком на Ближний Восток – в Бахрейн или Катар.

«По-прежнему словил бы пулю за Путина. Он действует во благо страны». Бывший шеф «Ф-1» – все еще фанат президента России (уже 8 лет)

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