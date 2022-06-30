Ландо Норрис: «Постоянно получаю угрозы расправы, количество аккаунтов с хейтом моей девушки пугает»

Гонщик рассказал о негативных последствиях известности.

«Я постоянно получаю угрозы расправы. Большинство [в «Ф-1»] их получают. Делается недостаточно [для борьбы с угрозами], это тяжело. Если бы я сталкивался с таким, когда начал выступать [в «Ф-1»] в 2019 году, это произвело бы больший эффект, но теперь я понимаю, что нужно посмеяться. Не над угрозами расправы, а над глупыми комментариями, которые люди придумывают, чтобы привлечь внимание.

Я хочу гоняться, путешествовать по миру, встречаться с новыми людьми, получать новые впечатления, а они проводят жизнь за компьютером в своей спальне, пытаясь разрушить чью-то жизнь, раздражая и задирая человека», – заявил Ландо.

Комментарии также сказываются на девушке Норриса – модели Луизинье Оливейре.

«Количество хейтерских аккаунтов, посвященных Луизинье, пугает. Она вела довольно обычную жизнь, а теперь у нее много подписчиков, так что приходится аккуратнее высказываться и действовать.

Ей трудно из-за того, что все так быстро поменялось. В гонках все развивается медленно, и ты адаптируешься: выступаешь в «Формуле-4», «Формуле-3», «Формуле-2», а потом в «Формуле-1». Но если ты никогда не смотрела «Формулу-1», а потом внезапно становишься известной, это тяжело. К тому же все эти комментарии. Я хочу защитить ее от подобного», – признался британец.

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