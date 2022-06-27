Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес не друзья, ведь напарник – это человек, на фоне которого тебя будут оценивать»

Руководитель рассказал об отношениях и .

По словам Хорнера, гонщики, выступающие за одну команду, не могут быть хорошими друзьями, поскольку являются прямыми конкурентами.

«Гонщики связаны с командой контрактными обязательствами, они выступают ради команды. Выражение товарищи по команде – это худшее заблуждение, которое только можно придумать (в «Формуле-1»).

Макс и Чеко точно не являются друзьями, потому что парень, который сидит за рулем второй машины, является единственным, на фоне кого тебя будут оценивать. Твой напарник – это единственный человек с точно такими же возможностями, с таким же оснащением. И соперничество с напарником может как сделать тебе карьеру, так и сломать ее.

В этом году произошла полная перезагрузка. И Чеко стал намного комфортнее чувствовать себя за рулем болида «Ред Булл». Он верит в себя – верит, что может стать чемпионом, это добавляет динамики всей ситуации.

Понятно, что нашим главным конкурентом является «Феррари», но понятно и то, что наши гонщики хотят бороться друг с другом. И это нормально – им просто нужно быть осторожнее, ведь это не ваши личные болиды, над их созданием работали 800 человек, а вам посчастливилось оказаться за рулем этих машин. Просто относитесь к этому с уважением», – рассказал Хорнер.

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