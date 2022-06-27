Алекс Албон: «У болида «Уильямса» есть слабое место с точки зрения поиска оптимального баланса»

Пилот надеется, что новинки, которые готовит команда, помогут решить проблему с балансом болида.

Предполагается, что пакет обновлений будет готов уже к Гран-при Великобритании.

«Все команды обновляют свои машины, у нас же довольно давно не было крупных обновлений. Отчасти причина в этом. У нашей машины есть слабое место с точки зрения поиска баланса – природу которого мы понимаем не до конца, в связи с чем прямо сейчас эту проблему сложнее устранить за счет новинок.

Большинство трудностей напрямую связано характеристиками болида при прохождении поворотов. Надеюсь, что обновления помогут нам попасть в оптимальный диапазон настроек, но до тех пор нам будет непросто.

На самом деле многое зависит от особенностей трассы. Например, в Канаде есть скоростные шиканы и нам сложно подобрать оптимальный компромисс, чтобы машина хорошо смотрелась по ходу всего круга», – рассказал Албон.

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