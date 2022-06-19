Джордж Расселл: «Мерседес» был ближе к лидерам по гоночному темпу, чем по ходу сезона»

Пилот Джордж Расселл стал четвертым на Гран-при Канады и поделился эмоциями.

Напарник Расселла Льюис Хэмилтон финишировал третьим, уступив лишь из и гонщику «Феррари» .

«Я был абсолютно уверен, что мы проберемся сквозь болиды «Хааса» и «Альпин». Безусловно, нас беспокоило, что Леклер и Чеко [Перес] могут прорваться – повезло, что они остались позади.

В конечном счете по гоночному темпу мы были ближе к и «Ред Булл», чем по ходу всего сезона, но скорости самой по себе не хватает. Тем не менее, четвертое место, хорошие очки, и команда второй раз подряд на подиуме», – заявил Расселл.

Гран-при Канады-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Льюис Хэмилтон: «Немного ошеломлены третьим местом»

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