Джордж Расселл: «Мерседес» был ближе к лидерам по гоночному темпу, чем по ходу сезона»

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал четвертым на Гран-при Канады и поделился эмоциями.

Напарник Расселла Льюис Хэмилтон финишировал третьим, уступив лишь Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу.

«Я был абсолютно уверен, что мы проберемся сквозь болиды «Хааса» и «Альпин». Безусловно, нас беспокоило, что Леклер и Чеко [Перес] могут прорваться – повезло, что они остались позади.

В конечном счете по гоночному темпу мы были ближе к «Феррари» и «Ред Булл», чем по ходу всего сезона, но скорости самой по себе не хватает. Тем не менее, четвертое место, хорошие очки, и команда второй раз подряд на подиуме», – заявил Расселл.

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