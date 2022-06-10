Карлос Сайнс: «Из-за желтых флагов не закончил ни одного быстрого круга на «софте»

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Как и всегда бывает в Баку, пятница прошла интересно. По ходу первой практики мы столкнулись с рядом непростых испытаний, у меня были проблемы с прижиманием днища к треку и с подпрыгиванием болида. В результате по ходу сессии я чувствовал себя не слишком комфортно.

Во второй практике мы начали работать в верном направлении, улучшив и темп, и ощущения за рулем болида. В целом сессия прошла гладко – даже с учетом того, что из-за желтых флагов я так и не смог закончить ни одного быстрого круга на «софте», – рассказал Сайнс.

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