Джолион Палмер: «Ред Булл» будет некомфортно применять командную тактику – особенно если Перес будет лидеровать»

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт официального сайта поделился мнением о шансах всерьез побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, я не вижу, как Перес в этом году смог бы запустить кампанию по завоеванию чемпионского титула.

При этом нынешний сезон он проводит намного лучше, и его результаты сами по себе делают для «Ред Булл» не столь очевидным выбор относительно применения командной тактики. Да, я знаю, что они сделали это в Барселоне, но в том случае гонщики находились на разных стратегиях. По крайней мере, на это указывала сама команда.

Но вот в обычной гонке, как мне кажется, им будет некомфортно применять командную тактику – особенно если Перес будет побеждать.

Чеко действительно здорово выступает. И он и правда был быстрее (в Монако). Хотя Гран-при Монако – это особый этап. И скорость там не гарантирует скорость на других трассах. Мы уже видели такое в прошлом. Так что это и правда особенная трасса.

На мой взгляд здорово, что в этом сезоне мы получили еще одного нового победителя . При этом Перес не так уж сильно отстает от лидера в общем зачете», – рассказал Палмер.

Второй пилот «Ред Булл» заработает $10 млн в год. Даже не в топ-5 «Ф-1» – а у Ферстаппена вчетверо больше

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