Перес, Леклер и Норрис – в тройке лучших гонщиков Гран-при Монако по версии экспертов сайта «Ф-1»

Серхио Перес («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Ландо Норрис («Макларен») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Монако по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Монте-Карло Перес получил 9,2 балла, Леклер – 9,0 , а Норрис – 8,6.
Рейтинг пилотов на Гран-при Монако
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 9,2
2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0
3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,4
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 7,6
6. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,6
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 6,6
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6,6
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6,4
В общем зачете по итогам семи этапов Леклер обошел Ферстаппена и теперь лидирует в гонке.
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Леклер проиграл в Монако с лучшим пилотажем, у Ферстаппена – слабейший Гран-при в году
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