Перес, Леклер и Норрис – в тройке лучших гонщиков Гран-при Монако по версии экспертов сайта «Ф-1»

Серхио Перес («Ред Булл»), Шарль Леклер ( ) и Ландо Норрис ( ) попали в тройку лучших пилотов Гран-при Монако по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Монте-Карло Перес получил 9,2 балла, Леклер – 9,0 , а Норрис – 8,6.

Рейтинг пилотов на Гран-при Монако

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 9,2

2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6

4. Карлос Сайнс («Феррари») – 8,4

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4

6. Макс Ферстаппен ( ) – 7,6

6. («Альпин») – 7,6

8. («Астон Мартин») – 6,6

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6,6

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6,4

В общем зачете по итогам семи этапов Леклер обошел Ферстаппена и теперь лидирует в гонке.

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Леклер проиграл в Монако с лучшим пилотажем, у Ферстаппена – слабейший Гран-при в году

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