Ральф Шумахер об аварии Мика: «Нельзя допускать такие ошибки»

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал мощную аварию на .

Гонщик и племянник Ральфа врезался в барьеры, в результате чего машина раскололась надвое.

«Мик сошел из-за собственной ошибки. Остальные проезжали это место без проблем, но не он. Сперва я подумал, что он задел рельс безопасности и получил прокол, однако причина оказалась иной. Он заехал на мокрый участок трека, и такие ошибки допускать нельзя. Как вы увидели, последовала беспощадная расплата. Испорчена не только гонка – сильно поврежден болид, что окажет влияние на бюджет команды.

«Хаасу» необходимо найти способ начать все с нуля. В конце концов, сильные гонки случались. Надеюсь, команда привезет обновления. Машину можно пилотировать быстро, но держаться в темпе соперников становится все сложнее и сложнее. Безусловно, нужно что-то сделать, чтобы облегчить жизнь Мику.

Сам Мик должен извлечь выводы из таких ошибок. Их допускать нельзя – в этом нет сомнений. Но в «Формуле-2», где он стал чемпионом в 2020-м, Мик доказал, что способен справляться с трудными периодами по ходу сезона», – написал Ральф в колонке для немецкого Sky Sport.

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