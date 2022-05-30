Серхио Перес о том, что «подписался слишком рано»: «Я говорил о бутылке шампанского»

прокомментировал фразу, воспринятую как подтверждение контракта с .

Сделка Переса с командой истекает в конце 2022 года. После победы на Гран-при Монако Серхио сказал руководителю «Ред Булл» , что «подписался слишком рано».

У мексиканца спросили, относится ли фраза к новому контракту.

«Я говорил о бутылке шампанского. Увидим», – со смехом ответил Чеко.

«Думаю, сегодняшнее выступление может помочь – совсем чуть-чуть», – добавил его напарник .

Кристиан Хорнер о командной тактике: «Не будем ее применять, Перес борется за победу в чемпионате, как и Макс»

Перес рискнул лидерством на Гран-при Монако – спасал птицу резким торможением с дымом. Испортил шину, но увернулся!

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