Кристиан Хорнер: «Мы еще можем улучшить работу болида – посмотрим, сможем ли подобраться к «Феррари» в субботу»

Руководитель подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Во второй практике «Феррари» продемонстрировала очень высокую скорость. Конечно, мы не можем знать, в каком режиме они использовали свой двигатель, но они смотрелись очень хорошо.

Мы еще определенно можем улучшить работу нашего болида сразу в нескольких областях. Посмотрим, сможем ли подобраться к временами «Феррари» на круге в субботу.

В данный момент особенно трудно Ферстаппену приходится при прохождении первого поворота. Мы должны решить для него эту проблему. Мы попробовали внести несколько изменений в настройки болида, по ходу второй практики Макс был меньше доволен поведением машины в сравнении с первой практикой. Чеко Перес, в то же время, сумел быстро найти подходящий ему вариант, почувствовал уверенность и хорошо провел день.

Как бы то ни было, мы собрали достаточно данных и к субботе можем сбросить время на круге», – рассказал Хорнер.

Монако – проклятое место для лидеров «Ф-1»: и Леклер, и Ферстаппен здесь постоянно фэйлили. Макс вырвался только в прошлом году

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