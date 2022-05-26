Райкконен выступит на этапе NASCAR в конце августа: «Всего одна гонка, мне это подходит»

Чемпион «Формулы-1» 2007 собирается возобновить карьеру ради выступления в NASCAR.

Райкконен собирается выступить на этапе NASCAR Cup Series, который пройдет 21 августа на трассе «Уоткинс Глен». Райкконен проведет этап в составе команды «Трекхаус Рейсинг» за рулем «Шевроле Камаро» ZL1.

В прошлом Райкконен уже выступал в NASCAR в 2011 году, когда уходил из «Ф-1» – проведя по одному этапу в национальной серии и соревновании грузовых автомобилей.

«Мы просто обсуждали это – когда пройдет гонка, как вообще это работает, где будет гонка. И в общем и целом мне это подходит.

Это всего одна гонка – то есть это подходит мне и моей семье. В прошлом я провел несколько гонок в США – и все они мне понравились. Надеюсь, мы повеселимся. Понятно, что для меня это совсем новая машина, да и на этой трассе я никогда не выступал. Но я уверен, что мы во всем разберемся», – рассказал Райкконен.

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