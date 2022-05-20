Фернандо Алонсо о штрафе: «Стюарды сработали некомпетентно и не очень профессионально на Гран-при Майами»

Пилот «Альпин» пожаловался на штраф на Гран-при Майами.

Алонсо опустился с восьмого места на девятое, а затем на 11-е вследствие двух пятисекундных наказаний. Первый штраф Фернандо выписали за столкновение с гонщиком Пьером Гасли, другой – за срезку шиканы. Вопросы у «Альпин» вызвал второй случай.

Издание RaceFans исследовало второй инцидент и обнаружило, что Алонсо сбросил скорость, пытаясь компенсировать нечестно выигранное время. Тем не менее, из-за срезки испанец приблизился к впереди едущему Валттери Боттасу («Альфа Ромео») на 1,4 секунды и оторвался от преследующего Мика Шумахера ( ) на 0,7 секунды. Кроме этого, двукратный чемпион «Формулы-1» проехал быстрейший для себя круг гонки.

«Мы считаем, что стюарды сработали очень несправедливо и просто некомпетентно. Думаю, в Майами они действовали не очень профессионально. Я пропустил один поворот, затем вернул время. Но, разумеется, когда срезаешь поворот, сектор после него получится фиолетовым.

Они приняли решение без каких-либо доказательств. После гонки мы пришли с доказательствами того, что я вернул время, но они уже собрали вещи. Их даже не было в комнате. Мы пришли, показали все данные, нам ответили: «Дайте нам пять минут». Вероятно, у них были связаны руки, потому что штраф уже выписали, и они не понимали, как откатить документ. Очень плохая ситуация.

Честно сказать, в прошлом такое случалось, но подобное не должно происходить в «Формуле-1» с учетом текущих стандартов и работы профессионалов», – заявил Алонсо.

Фернандо поделился мнением о новом гоночном директоре Нильсе Виттихе:

«Пару раз мы уже видели, что нужны серьезные улучшения. Необходим опыт, чтобы работать гоночным директором и следить за Гран-при. Не думаю, что такой опыт в данный момент присутствует.

Я знаю, что здесь у нас новый гоночный директор (Эдуарду Фрейташ проведет первый этап в качестве гоночного директора на Гран-при Испании – Sports.ru). У Фрейташа гораздо больше опыта в WEC и других категориях на высшем уровне – полагаю, это улучшит ситуацию».

Испанец согласился с претензиями пилота и Эстебана Окона из «Альпин», которые указали на отсутствие барьеров Tecpro на месте аварий в Майами:

«Мы призывали установить барьеры, где случились инциденты с Карлосом и Эстебаном – покрышки или Tecpro, но никто ничего не сделал. Если не обладаешь такими знаниями о гонках, трудно вести разговор.

В «Ф-1» хорошая ситуация с безопасностью: пожалуй, в этом году у нас наиболее безопасные машины, трассы и все остальное. Просто нужны улучшения. Лишь мы пилотируем болиды, чувствуем аварии своим телом. Если мы считаем, что надо что-то сделать, думаю, стоит прислушаться. В Майами такого не было, потому что, похоже, внимание сместилось на другие вещи».

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