Маттиа Бинотто: «Не считаю, что в Майами разница в скорости между «Феррари» и «Ред Булл» была столь велика»

Руководитель «Феррари» поделился мнением о выступлении команды на .

По словам Бинотто, в «Феррари» не были слишком обеспокоены поражением «Ред Булл» и разницей в скорости между болидами.

«Я бы не сказал, что мы обеспокоены скоростью «Ред Булл», поскольку не считаю, что разница в скорости была столь велика. В гонке это был вопрос максимум 0,2 секунды на круге. И не стоит забывать, что мы смогли занять первый ряд стартовой решетки по итогам квалификации. В квалификации мы оказались быстрее «Ред Булл», так что по итогам уик-энда в целом разница в скорости между «Феррари» и «Ред Булл» была не столь велика.

С точки зрения положения антикрыльев наша машина была настроена на чуть больший уровень прижимной силы. В такой ситуации вам не хватает скорости на прямых, но обычно вам удается отыгрывать больше времени в поворотах. В Майами это работало в 5-6-7 поворотах. Но, возможно, в меньшей степени это касалось медленных поворотов – 11-12-13 и далее.

Болид «Ред Булл» смотрелся очень неплохо, они были быстры на шинах «медиум» и как минимум не уступали нам в скорости прохождения медленных поворотов. И вот этот момент нам нужно изучить. Частично, полагаю, это обусловлено тем, что в привозили новинки на последние гонки – они просто сделали свою машину быстрее», – рассказал Бинотто.

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