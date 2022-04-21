Кристиан Хорнер: «Перес демонстрирует отличный пилотаж, отрыв между ним и Ферстаппеном сократился»

Руководитель отметил прогресс на старте сезона-2022.

Перес на данный момент заработал 30 очков и занимает 4-е место в общем зачете.

«Было ясно, что во втором сезоне Чеко будет проще. Он знает команду, знает инфраструктуру, а также в «Ф-1» произошла смена регламента и машина была полностью переработана.

Я считаю, что до настоящего момента Серхио демонстрировал отличный пилотаж и отличные выступления, и что отрыв между ним и сократился. Ему очень не повезло в Бахрейне. Потом он блестяще выступил в квалификации в Саудовской Аравии, а в гонке ему снова не повезло. Мы довольны его выступлениями на данный момент», – рассказал Хорнер.

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