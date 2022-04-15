Минарди стал новым президентом Комиссии ФИА по гоночным сериям с открытыми колесами

стал новым президентом Комиссии ФИА по работе с гоночными сериями с открытыми колесами.

Президент автодрома Энцо и Дино Феррари в Имоле и бывший владелец «Минарди» сменит на этом посту Роберта Фернли – бывшего руководителя «Форс-Индии».

В обязанности Комиссии ФИА по гонкам с открытыми колесами входит вся юниорская структура соревнований, вопросы безопасности, а также сфера суперлицензий пилотов.

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